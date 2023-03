Compagnoni: “La vittoria della Conference farebbe della Fiorentina una meta appetibile per il mercato. Jovic? Con gli esterni di Italiano è difficile farlo giocare”

Il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni è intervenuto a Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Italiano e dei suoi prossimi impegni tra campionato e coppe:

“Sarebbe un successo arrivare in fondo alla Conference League perché trasformerebbe la Fiorentina in una squadra appetibile anche sul mercato. Abbiamo visto l’entusiasmo c’è stato a Roma nella scorsa stagione, sarà la terza coppa per importanza ma è pur sempre una competizione europea”.

E su Cabral ha aggiunto: “Passando dal campionato svizzero a quello italiano ci sta di perdere fiducia quando non trovi la porta. A me è sempre piaciuto il brasiliano perché lavora per la squadra anche senza possedere qualità tecniche eccelse”.

E ancora: “Poi c’è Jovic, che secondo me è una seconda punta fortissima, ma con gli esterni che ha Italiano rischierebbe di giocare con un modulo tipo il 4-2-4. Non sarebbe quindi un errore ripartire con Cabral la prossima stagione. Mi chiedo se potrebbero cedere Jovic e prendere un attaccante di prospettiva come il Retegui della situazione”.