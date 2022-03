ACCVC: “Contestazione fuori luogo e inspiegabile. Ci piace guardare avanti, speriamo che il logo sia ricordato per i successi”

L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club (ACCVC) ha emanato un comunicato ufficiale in cui si schiera dalla parte della società, dopo gli striscioni polemici di stamattina firmati da alcuni gruppi della Curva Fiesole. Ecco il comunicato:

“L’Associazione Centro Coordinamento Viola Club, in merito al nuovo logo, ribadisce con forza il diritto della Società di poter determinare in piena libertà le proprie politiche aziendali.

Riteniamo che questo percorso, pur salvaguardando i punti di vista di ognuno, non debba mai essere divisivo e comunque sempre rispettoso di un percorso condiviso, che non può interrompersi solo per l’intransigenza di qualcuno.

Per l’Associazione è fuori luogo la contestazione nei confronti della Proprietà, evidenziata nei toni utilizzati negli striscioni apparsi in città, che rappresenta una inspiegabile inversione rispetto alla volontà di coinvolgimento di tutte le parti che fino a pochi giorni fa aveva portato ad una scelta condivisa.

A noi piace guardare avanti, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e pertanto ci auguriamo che questo nuovo “logo”, che fa ricordare quello vincente degli anni 50/60, sia di auspicio per raggiungere nei prossimi anni nuovi successi”.