Con Dalbert alla Fiorentina, Biraghi rimarrebbe all’Inter… ma Conte non lo vuole!

Abbiamo scritto poco fa dell’accordo praticamente raggiunto tra Fiorentina e Inter per la questione Dalbert–Biraghi. Se il primo rimarrà molto probabilmente in viola, il secondo di conseguenza continuerebbe a vestire nerazzurro. Tuttavia l’unico che al momento appare non convinto di questa ipotesi è proprio l’allenatore. Antonio Conte preferirebbe un profilo di maggiore spessore internazionale sulla fascia sinistra, da affiancare al fin qui ottimo Young.

