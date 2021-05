“Con Gattuso la Fiorentina tornerà a pensare in grande e potrà puntare all’Europa”

L’ex Pisa Lores Varola ha parlato a TMW Radio del nuovo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso: “Gattuso è diventato un grandissimo allenatore. Averlo avuto a Pisa per me è stata una fortuna. Si vedeva già all’epoca che era ambizioso e preparato. Sono contento per lui. La Fiorentina con lui tornerà a pensare in grande, potrà puntare all’Europa”.