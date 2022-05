Con il Genoa che ha un piede e mezzo in B, Vasquez potrebbe cambiare maglia. Fiorentina e Lazio attentissime, ma non solo

Il calciomercato, in casa Genoa, sarà folto soprattutto per quanto riguarda le uscite. Vista la vicinanza alla Serie B, alcuni giocatori potrebbero fare richiesta di trasferirsi per rimanere nella massima serie o cambiare aria. Tra questi, c’è anche Johan Vasquez, centrale di difesa messicano seguito da Fiorentina e Lazio, ma non solo. Secondo quanto riportato da Serieanews.com, in un’intervista al procuratore del calciatore, viene citata anche l’Atalanta e si afferma che ci sono squadre importanti su di lui, come proprio i nerazzurri.