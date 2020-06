Con il Napoli campione della Coppa Italia, l’insperata Europa potrebbe essere davvero vicina per la Fiorentina

In un Olimpico deserto, ieri sera il Napoli ha conquistato la Coppa Italia 2020, configgendo ai calci di rigore la Juventus. La squadra di Gattuso si è di conseguenza qualificata anche per i gironi della prossima Europa League, liberando un posto per la qualificazione alle coppe internazionali. In particolare, attualmente la settima posizione consentirebbe la qualificazione ai preliminari di Europa League. Attualmente, perché questa possibilità c’è solo se il Napoli in campionato arriva tra le prime sei (attualmente i partenopei sono sesti). Ora come ora quindi, la distanza che c’è tra la Fiorentina e una qualificazione in Europa è di “soli” sei punti (settimo c’è il Milan a 36 lunghezze, viola fermi a 30) che, visto il campionato di certo non brillante della squadra gigliata, sembra quasi un miracolo. 7 squadre in 6 punti. Una classifica corta che è ancora aperta a ogni possibile scenario. La possibilità per un’insperata Europa c’è, ma serve un filotto perfetto.

