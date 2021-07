“Con Italiano in panchina, Ricci sarebbe un giocatore ideale. Maleh? Ha qualità, ma la Fiorentina non è il Venezia”

L’allenatore Pasquale Marino ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Italiano preferisce squadre che aggrediscono alte e che riescono ad uscire dalla difesa. Lo ha dimostrato sia in Serie B che l’anno scorso con lo Spezia. Il cambio di categoria non ha toccato Italiano, che ha salvato lo Spezia con il gioco. Se costringi gli avversari sia a difendere che attaccare hai più possibilità di far gol e vincere le partite, quando si ha uno spartito è bene seguirlo”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina cercherà di acquistare calciatori funzionali per Italiano, il tecnico va messo nelle condizioni di esprimere le proprie idee. Allo Spezia Ricci giocava davanti alla difesa, un calciatore che detta i ritmi e che sa anche buttarsi dentro tra i difensori centrali, per come si interpreta il 4-3-3 un giocatore come lui è l’ideale. Maleh ha qualità e quantità, il suo piede sinistro nel 4-3-3 può essere importante. Ha cattiveria, temperamento e personalità che possono essere utili, anche se la maglia della Fiorentina pesa di più quella del Venezia“.