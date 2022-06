Con Italiano rinnova anche Saponara: era questa la sua priorità

Il matrimonio tra la Fiorentina e Riccardo Saponara è destinato a continuare. Così questa mattina il suo agente, Luca Puccinelli, era presente al centro sportivo per discutere del futuro del suo assistito e anche quello di Christian Dalle Mura, altro giocatore della sua batteria. Come conferma anche l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, la svolta nella trattativa per il rinnovo è vicina.

Era questa la priorità dell’esterno d’attacco, malgrado qualche sirena dall’estero. L’avventura di Saponara a Firenze continuerà, con l’avallo di Italiano, il cui rinnovo è atteso nelle prossime ore, e con un prolungamento che sarà gradito a tutte le parti.