“Con Kokorin la Fiorentina ha giocato in dieci e quando sei inferiorità numerica, col Benevento rischi. Eppure basterebbe un centravanti normale…”

Il giornalista del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, analizzando la vittoria dei viola in Coppa Italia ha detto: “Ora siamo qui, tranquilli, perché tutto è andato bene. Ma con Kokorin la Fiorentina, ha giocato in dieci. E in dieci contro il Benevento hai corso dei rischi di non passare”.

E ancora: “Bastava un centravanti normale come Pavoletti, Lapadula, Lasagna, uno di questi per essere in undici, ma con Kokorin…Fino ad oggi la Fiorentina è stata fortunata perché Vlahovic non ha avuto neanche un raffreddore”.