Con la cessione di Chiesa, via libera al colloquio “definitivo” con l’agente di Callejon. E Commisso pensa anche ad un’offerta per Milik!

In caso di addio da parte di Chiesa, la Fiorentina ha in mente la soluzione per sostituire l’esterno della Nazionale italiana. Si tratta di Callejon, svincolato da un mese dal Napoli e che ancora non ha trovato una nuova sistemazione. Secondo quanto scrive Calciomercato.com, l’ipotesi di un ritorno con la maglia partenopea è da scartare e intanto si aspetta proprio la Fiorentina, che al momento è coperta con la presenza di Chiesa. Ma in caso di trasferimento a Torino ci sarà poi un colloquio decisivo con Manuel Quilón, agente dell’esterno spagnolo. Callejon non è l’unico “napoletano” che piace alla Fiorentina. La Viola è alla ricerca di un centravanti fisico, con Vlahovic e Cutrone che non danno garanzie al momento. Così torna di moda la pista Milik e il club di Commisso potrebbe presentare in questi giorni un’offerta ufficiale al Napoli e all’attaccante polacco per completare il reparto offensivo della Fiorentina.

