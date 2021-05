Con la difesa della Fiorentina Palacio risorge e Vignato sembra Pirlo. Vedere in campo Pezzella e Biraghi comincia a essere snervante

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini.

Contro il Bologna la retroguardia viola, che doveva essere il punto di forza di Iachini come successo l’anno scorso, si è invece dimostrata ancora una volta estremamente fragile. Basta pensare che il primo e il terzo gol di Palacio arrivano in fotocopia, entrambi per via di una trappola del fuorigioco mal eseguita. Ogni volta c’è sempre qualcuno che tiene in gioco gli avversari, forse non sarebbe il caso di adottare un altro metodo difensivo?

Quanto ai singoli, si dividono equamente le colpe sulle reti bolognesi. L’1-1 vede infatti Venuti perdersi Palacio nell’inserimento, anche se è Pulgar a tenerlo in gioco. L’esterno viola quantomeno si fa perdonare con l’assist per Bonaventura. Solita disattenzione decisiva per Pezzella, che si fa anticipare nettamente da Palacio in occasione del 2-2. A questo aggiungiamo una leadership inesistente e una sicurezza che non c’è più da diversi mesi, eppure l’argentino è sempre titolare e con la fascia al braccio. Sul 3-3, infine, è Milenkovic ad addormentarsi permettendo a El Trenza di ritrovarsi in posizione regolare e mettere in rete.

Il meno colpevole del terzetto difensivo è sicuramente Caceres, comunque non perfetto in alcuni frangenti. C’è da dire anche che è molto difficile fare bene quando i tuoi compagni di reparto dimostrano così tanta fragilità. Passiamo alle fasce e veniamo a un altro, triste ritornello. Di Venuti abbiamo già parlato, per cui è a Biraghi che ci stiamo riferendo: passaggi sbagliati, avversari colpiti, semplicemente il nulla. E noi che ci eravamo illusi che fosse uscito dall’undici titolare una volta per tutte…

Chiudiamo con il giudizio su Igor, in completa balia di Orsolini da quando entra in campo, e Dragowski. Il portiere della Fiorentina paga il prezzo di tre gol subiti, ma d’altronde Palacio gli si presenta sempre davanti indisturbato e lui può solo sperare di essere colpito. Alla fine è una fortuna che riesca a chiudere su Barrow con una grande uscita nel primo tempo, altrimenti chissà che il risultato non sarebbe potuto essere ancora peggiore di questo scialbo pareggio.