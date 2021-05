Con la doppietta siglata alla Lazio Vlahovic entra anche nella Top Ten della Scarpa d’Oro

Con la doppietta realizzata ieri sera contro la Lazio Dusan Vlahovic ha raggiunto quota 17 gol nel 2021, che rientrano nei 21 complessivi in campionato. Le 21 realizzazioni hanno permesso all’attaccante serbo di entrare nella top ten stagionale della graduatoria dei top 5 campionati europei valida per la “Scarpa d’Oro” 2020-21, dominata da Lewandowski con 39 gol. Il centravanti viola occupa al momento l’ottavo posto al pari di giocatori come Benzema, Kane e Lukaku.