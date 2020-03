Con lo stop forzato si pensa già al mercato estivo, ma Pradè prima deve sciogliere qualche nodo

Con lo stop del campionato le società stanno già cominciando a progettare le prossime mosse per il mercato estivo. La Fiorentina ha in particolare alcuni casi da risolvere prima pensare al mercato in entrata. Ma andiamo con ordine e analizziamo quelle che sono attualmente le situazioni dei giocatori nella rosa viola. Partendo dai portieri è difficile che la Fiorentina si privi di Dragowski, il quale contratto è stato rinnovato all’inizio di questa stagione. Anche Terracciano sembra essere il sostituto perfetto del polacco e, almeno che non sia sua volontà andarsene, rimarrà a Firenze.

In difesa sono diversi i nodi da sciogliere, a partire dallo scambio di prestiti con l’Inter che riguarda Biraghi e Dalbert. Quello che sicuro è che almeno uno dei due la Fiorentina lo avrà in rosa in estate. Da monitorare anche la situazione di Pezzella, il quale futuro è sempre più lontano da Firenze. Per quanto riguarda Milenkovic tutto dipende dall’offerta che sarà presentata alla Fiorentina. Il serbo è seguito da top club europei, ma la Fiorentina non ha alcune intenzione di svenderlo. Altro partente potrebbe essere Ceccherini. Passando al centrocampo c’è da valutare la posizione di Badelj, attualmente in prestito dalla Lazio. Una decisione molto probabilmente verrà presa in base alle prossime prestazioni del regista. L’obiettivo di Commisso è quello di blindare Castrovilli, il quale contratto è già stato rinnovato a tempo debito. La permanenza di Benassi è legata ala volontà del giocatore. Infine in attacco c’è quello che da tempo è il punto interrogativo più grande della rosa viola: Federico Chiesa. La società sfrutterà questi giorni per portare avanti la trattativa con il numero 25 per il rinnovo. Firma che se anche dovesse arrivare non metterebbe i sigilli alla permanenza di Chiesa alla Fiorentina. Da valutare le posizioni di Ghezzal e Sottil, che fino ad oggi non hanno brillato trovando ance molto poco spazio. Non sono da escludere colpi di scena che potrebbero riguardare Vlahovic o Cutrone visto l’arrivo di Kouame.