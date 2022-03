“Con Piatek in campo la Fiorentina parte sempre con un gol di vantaggio. Sottil? Lo vedo meglio come seconda punta”

L’ex viola Roberto Pruzzo ha parlato così a Lady Radio a proposito dell’attaccante della Fiorentina Krzysztof Piątek: “Con lui in campo la squadra parte sempre con un gol di vantaggio. Sa fare gol come pochi, penso a quello contro l’Atalanta che dimostra mestiere e conoscenza degli spazi. Lui capisce prima degli altri cosa succederà in area di rigore, e questa è una cosa che hai di natura e che non si impara”.

E poi su Sottil ha aggiunto: “Lo vedo come una seconda punta piuttosto che come esterno. Quanto al centrocampo, non c’è un metodista ma giocatori con ottime caratteristiche. Certo secondo me Torreira dovrebbe fare il trequartista, e comunque quando giochi con la linea parecchio alta rischi per forza”.