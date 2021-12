“Con questo quinto posto sarà difficile per i tifosi fiorentini accontentarsi di un’altra posizione al ribasso. La soluzione del caso Vlahovic e il mercato di gennaio faranno chiarezza sulle idee del club”

“Se si pensa alle 16 partite dei viola ce ne saranno al massimo due in cui la squadra non ha espresso il suo calcio. È questa la vera differenza fra la Fiorentina di oggi e quella degli ultimi anni. Può perdere, ma gioca a calcio”. Le parole sono quelle del giornalista Alberto Polverosi, utilizzate all’interno di un editoriale scritto per il Corriere dello Sport-Stadio.

Polverosi poi aggiunge: “Con questo quinto posto sarà difficile per i tifosi fiorentini accontentarsi di un’altra posizione al ribasso, le ambizioni crescono di pari passo ai risultati e al gioco. La soluzione (anche se temporanea) del caso-Vlahovic e il mercato di gennaio (Italiano ha bisogno di un altro centravanti) faranno chiarezza sulle idee del club”.