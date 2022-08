Con Sacchi succede di tutto: Il Var lo tira fuori dall’imbarazzo due volte. Ma sbaglia anche il semplice conto dei minuti di recupero

In Empoli-Fiorentina non c’è da giudicare la prestazione di un arbitro, bensì di due. Questo perché Matteo Marchetti di Ostia Lido si è fatto male nel corso del secondo tempo ed è stato sostituito in campo dal quarto uomo, Juan Luca Sacchi.

Comunque, con il primo c’è solo un’azione da segnalare vale a dire la trattenuta prolungata ed evidente di Parisi a Ikone non rilevata. Il fallo è iniziato fuori area, quindi sarebbe stata una punizione da posizione interessante per i viola.

Con Sacchi invece succede un po’ di tutto. Intanto Luperto stende Jovic: ci sono tutti gli elementi per il DOGSO, ma lui opta per la semplice ammonizione. Viene richiamato dal Var e dopo l’OFR cambia la sua decisione espellendo il difensore. Poco dopo, contatto in area tra Haas e Sottil con il viola che viene sgambettato. Sacchi dice che l’empolese ha preso il pallone (tutto fuorché quello). Ancora una volta è il Var a salvarlo dall’imbarazzo pescando un fallo di mano dell’attaccante gigliato leggermente precedente al contatto, altrimenti sarebbe stato rigore.

Nota anche sul recupero: concessi solamente 11 minuti, ma 7 se n’erano persi solo per l’infortunio di Marchetti, altri due per quello di un calciatore dell’Empoli. Se teniamo conto di tutte le sostituzioni e di altro ancora avrebbero dovuti essere almeno 15 per essere congrui.