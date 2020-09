Con un occhio al campo e uno al mercato: ecco perchè è importante sfruttare un vantaggio di questo inizio di stagione

Meno di 24 ore e sarà di nuovo calcio! Alle 18.00 di domani Fiorentina e Torino apriranno il sipario della nuova Serie A 2020-21 all’Artemio Franchi. Mentre le squadre saranno in campo però non si fermeranno le trattative di una straordinaria sessione di calciomercato estivo che chiuderà solo il 5 ottobre. E se normalmente tra l’inizio del campionato e la fine del mercato di solito passava poco più di una settimana, quest’anno per i ritardi dovuti alla pandemia da Coronavirus che ha tenuto sotto scacco mezzo globo, di giorni ne passeranno ben 16. In questo lasso di tempo la Fiorentina si troverà di fronte oltre al Torino domani, anche Inter e Sampdoria, gare che serviranno anche agli operatori di mercato viola per avere una panoramica più ampia su quelli che possono essere le mosse di mercato realmente e strettamente necessarie alla squadra di Beppe Iachini. Con un occhio al campo e uno al mercato, perchè quest’anno di tempo per aggiustare le cose c’è.

