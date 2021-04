Con una difesa così non bastano neanche i miracoli di Dragowski. Zapata fa quello che vuole, Quarta regala la vittoria all’Atalanta

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini.

Contro l‘Atalanta la retroguardia viola patisce le pene dell’inferno, distrutta da un Duvan Zapata straripante. Ne sa qualcosa Martinez Quarta, costantemente in affanno e per lo più autore del fallo di mano che costa la partita alla Fiorentina. Non meglio di lui Pezzella, ormai a corto di qualunque tipo di sicurezza, e Milenkovic, che sbaglia a fare il fuorigioco in occasione dello 0-2.

Fortuna che c’è Dragowski, per distacco il migliore in campo al pari di Vlahovic. Nel primo tempo ferma due volte Zapata, mentre nella ripresa annulla con un miracolo il tiro ravvicinato di Toloi. Nel finale altra uscita su Zapata lanciato in campo aperto, a dimostrazione che senza di lui sarebbe servito il pallottoliere.

Chiudiamo con il giudizio sugli esterni. A favore di Caceres gioca l’assist per il primo gol di Vlahovic, mentre in fase difensiva il numero 22 fa comunque meglio dei suoi compagni di reparto (non che fosse difficile). Cross decisivo anche per Biraghi, che poi ne confeziona altri che però non vengono sfruttati. Così come non si concretizza la sua punizione all’ultimo secondo, ma forse sarebbe stato chiedere troppo.