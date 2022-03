Con una qualificazione in Europa Milenkovic potrebbe rinnovare con la Fiorentina. Ma prima di tutto c’è da duellare contro Arnautovic

Uno dei tanti duelli che costellerà Fiorentina-Bologna è il primo confronto diretto tra il difensore viola Nikola Milenkovic e l’attaccante dei rossoblù Marko Arnautovic. Quest’ultimo, anche lui di origine serba, era assente nella gara d’andata e si ritrova contro il centrale gigliato che vuole tornare ad essere decisivo.

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come Milenkovic voglia conquistare l’Europa con la maglia viola stampata addosso, dopo che in estate ha voluto riporre totale fiducia nel progetto della società. D’altronde la possibilità di una qualificarsi in una competizione europea, potrebbe riaprire l’ipotesi di un eventuale rinnovo con la Fiorentina. Quella contro Arnanutovic darà comunque una sfida dove l’attaccante cercherà di sfruttare ogni occasione, e toccherà a Milenkovic doverlo fermare in ogni modo, dato che la posta in palio è la possibilità di restare attaccati al treno per l’Europa.