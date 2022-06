“Con Zurkowski possono intavolarsi delle trattative. Tameze non è ancora un nome concreto. Su Belotti e Dodô…”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato a Radio Bruno Toscana, facendo il punto per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina: “Tameze è stato proposto dal suo procuratore. La squadra interessata maggiormente, comunque, è il Napoli. Il giocatore ha già 28 anni e non è giovanissimo; non sarebbe un’operazione costosissima, ma neanche un colpo di mercato, soprattutto per la prospettiva. L’agente fa il suo mestiere e vuole portare il suo calciatore in una big, giustamente. Per ora, comunque, nulla di concreto”.

Su Zurkowski: “Bisogna capire che trattative si possono intavolare con l’Empoli. Gli azzurri riscatteranno Vicario, un nome che interessa molto alla Viola. Sia mai che la Fiorentina voglia provare a prendersi qualcuno. Il polacco, a Empoli, ha dimostrato di essere un buon centrocampista e, se torna a Firenze, vuole sentirsi al centro del progetto”.

Su Belotti: “A Torino aspettano una sua risposta. Più passano i giorni, più le percentuali che resti in granata si abbassano. Sta prendendo tempo, evidentemente aspetta che arrivi un’offerta. Credo che sia uno scenario difficile che arrivi una super big da Champions League su di lui. Il primo segnale, comunque, deve darlo al Torino, anche per correttezza. Fiorentina e Monza hanno mandato segnali”.

Su Dodô: “Non siamo così avanti come quanto detto dalla stampa estera, ma gli agenti hanno sondato il terreno. È un nome che piace, è uno dei talenti che scapperà dallo Shakhtar. Non dimentichiamoci che il primo nome uscito è Bellanova, anche se la concorrenza si è fatta agguerrita”.