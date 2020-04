Concorrenza fitta per un obiettivo della Fiorentina e intanto il Torino scopre le sue carte in tavola

Il calciomercato non dorme mai e Pradè lo sa bene. Obiettivo viola ormai conclamato è quello di Giacomo Bonaventura, giocatore del Milan in scadenza di contratto con la volontà di cambiare maglia il prossimo anno. In Italia però non c’è solo la Fiorentina su di lui: Lazio, Napoli e Torino starebbero seriamente pensando al centrocampista di Macerata. Soprattutto i granata, secondo quanto riporta Tuttosport avrebbero già avviato i contatti con Raiola, procuratore del giocatore. Attualmente Bonaventura percepisce uno stipendio di 2 milioni, la società granata offre un triennale a 1,5 milioni con bonus per arrivare fino alla cifra attuale. La Fiorentina guarda interessata, ma una concorrente sembra già aver scoperto le carte in tavola.