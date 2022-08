Concorrenza sempre più fitta per Vranckx, la Fiorentina resta vigile

Oltre a Barak, la Fiorentina continua a valutare anche altri profili per rinforzare il centrocampo. Se Kokcu del Feyenoord sembra aver allontanato le avances della Fiorentina, un altro nome sul taccuino dei dirigenti viola continua ad essere quello del giovane Aster Vranckx.

Il belga classe 2002, in forza al Wolfsburg, piace molto anche alla Fiorentina ma, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la concorrenza per il giovane talento è sempre più agguerrita con il Bologna che ha chiesto informazioni al club tedesco.

l Wolfsburg non ha chiuso le porte alla cessione di Vranckx e oltre ai due club italiani c’è anche forte l’interessamento del Nottingham Forest che può proporre la vetrina della Premier League.

Situazione da monitorare, con Vranckx che può rappresentare un’opportunità a fine mercato nel caso in cui la Fiorentina non riuscisse ad arrivare ai suoi obiettivi primari, come Barak.