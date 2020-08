Concorrenza spietata per Torreira, un altro grande club italiano si fa sotto per il centrocampista dell’Arsenal

Nonostante negli ultimi giorni sia uscito un po’ dai radar viola, per Lucas Torreira la concorrenza resta spietata…per chiunque. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, anche la Lazio sarebbe interessata al profilo dell’ex Sampdoria per rinforzare il proprio centrocampo in vista della Champions League. I biancocelesti avrebbero già provato a trattare il suo trasferimento due mesi fa

0 0 vote Article Rating