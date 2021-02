Condanna per teppismo e percosse: Kokorin presenta ricorso in cassazione

L’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, ha presentato ricorso in cassazione contro la condanna ad un anno e sei mesi che gli era stata inflitta a suo tempo per teppismo e percosse. A confermarlo è stato l’avvocato Vyacheslav Barik, che rappresenta gli interessi del fratello dell’attaccante viola, Kirill, che ha detto a Sport-Express.ru: “I ricorsi sono stati inviati per posta giovedì scorso. Stanno per andare in tribunale, l’udienza in Corte di Cassazione verrà fissata più avanti”.

Nell’ottobre 2018, Alexandr Kokorin, insieme a suo fratello Kirill, al centrocampista del Rostov, Pavel Mamaev, e all’amico Alexander Protasovitsky, hanno preso parte a due risse nel centro di Mosca. L’8 maggio 2019, Alexandr e Kirill Kokorin sono stati condannati ad un anno e sei mesi di carcere per teppismo e percosse, mentre Mamaev e Protasovitsky ad un anno e cinque mesi.

Il 19 settembre 2019, i fratelli Kokorin e Mamaev sono stati scarcerati.