Condannato a 4 anni per omicidio colposo l’assassino del tifoso viola Ficini a Lisbona

È stato condannato a soli 4 anni di carcere per omicidio colposo Luis Pina, l’ultras del Benfica che nell’aprile del 2017 investì e uccise il tifoso viola Marco Ficini durate gli scontri tra le tifoserie di Benfica e Sporting Lisbona. L’imputato è stato assolto sia dall’accusa di omissione di soccorso che da quella di aver procurato danni all’integrità fisica, oltre a quella di altri 4 tentati omicidi. Gli altri 21 imputati per gli scontri sono stati tutti condannati con accuse di omissione di soccorso e concorso in rissa.

