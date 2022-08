Condò: “La Fiorentina ha tanti giocatori a cui manca un clic per esplodere. Jovic? Fa i movimenti giusti, ma è ancora troppo lento”

Il volto di Sky Sport Paolo Condò, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Mi sono divertito a vedere la partita contro il Napoli. Anche contro un avversario del genere, la squadra ha giocato per vincere: alla fine, pareggiare uno scontro diretto è un risultato che ci sta e che ti deve accontentare. Jovic? All’Eintracht ha fatto vedere di avere un repertorio completo da punta. Bisognerebbe conoscere la persona per dare un giudizio completo, nel lungo periodo in cui non ha giocato a Madrid la sensazione è che si sia lasciato andare dal punto di vista fisico. Fa i movimenti giusti, ma è ancora troppo lento”.

Condò si sofferma poi sulla Serie A: “La Fiorentina ha tanti giocatori ai quali manca un clic per fare un salto di qualità molto importante. Se lui riesce a far diventare Kouame concreto, Ikoné freddo sotto porta, Sottil continuo, la Viola può salire e battagliare in campionato e andare lontano in Conference League“.