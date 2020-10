Condò: “Lo schifo, il disprezzo, la nausea per chi sta insultando sui social Lorenzo Chiesa. Teste di c***o”

Hanno fatto molto discutere le tante offese purtroppo ricevute da Lorenzo Chiesa, fratello minore di Federico e non ancora maggiorenne. Anche il giornalista Sky Paolo Condò tramite Twitter ha criticato in modo duro chi ha offeso il giovane Chiesa: “Lo schifo, il disprezzo, la nausea per chi sta insultando sui social Lorenzo Chiesa. Ha 16 anni, teste di cazzo“.

