Conference League, ecco le date delle partite del girone. In attesa del calendario ufficiale

La Fiorentina ha conosciuto i propri avversari nel girone A di Conference League: Istanbul Basaksehir (Turchia), Hearts (Scozia) e RFS (Lettonia). Non è stato ancora reso noto il calendario ufficiale della competizione, che sarà pubblicato presto. Intanto, conosciamo le date delle sei partite del girone, che si disputeranno tutte di giovedì.

Il tour de force della Fiorentina continuerà anche dopo la Juventus: non c’è un attimo di respiro in questo avvio di stagione. Il primo impegno europeo sarà l’8 settembre. Le altre date sono il 15 settembre, il 6, il 13 e il 27 ottobre, con il 3 novembre a chiudere il programma. Dopodiché, niente partite fino a febbraio, vista la pausa per i mondiali.