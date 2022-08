Conference League, il Twente passeggia in casa del Cukaricki e ipoteca il playoff contro la Fiorentina

Questa sera era in programma l’andata del match tra Cukaricki e Twente, sfida dalla quale uscirà l’avversaria della Fiorentina ai playoff di Conference League. In Serbia, come da pronostico, gli olandesi non hanno avuto problemi a portare a casa la vittoria.

Rots ha sbloccato il risultato dopo appena otto minuti, mentre alla mezz’ora è arrivato il raddoppio di Vlap. Prima dell’intervallo Brenet ha calato il tris mettendo in chiaro le cose, e solo nella ripresa il Cukaricki è riuscito a rispondere con il gol di Kovac al 59′.

La partita è dunque finita 3-1 per il Twente, risultato che di fatto ipoteca il passaggio degli olandesi ai playoff. Manca ancora il ritorno, ma con ogni probabilità saranno loro gli avversari della Fiorentina.