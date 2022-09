Conference League: La Fiorentina può ancora arrivare in finale?

Fiorentina sotto i riflettori: nella stagione 2022/2023, la squadra guidata da Vincenzo Italiano sta disputando sia la Serie A che l’Europa Conference League. La Viola deve fare i conti con un doppio impegno italiano ed europeo e dimostrare a tutti di essere pronta per sfide così ambiziose.

I presupposti per la Fiorentina di puntare in alto ci sono tutti: un team giovane al massimo delle potenzialità pronto a scontrarsi con le squadre europee che si sono qualificate al torneo.

Passiamo quindi a vedere il calendario della squadra per la Conference League 2022/2023.

Conference League 2022: le partite della Fiorentina

Esordio casalingo per la squadra viola: la prima giornata si è svolta al Franchi di Firenze giovedì 8 settembre contro l’RFS Riga, club lettone, un match terminato in pareggio, 1-1. La trasferta in Turchia, dove la Fiorentina ha incontrato l’Istanbul Basaksehir nella seconda giornata il 15 settembre non è andata come sperato: la Viola ha perso 3-0 in una partita giocata male. Il girone di andata terminerà contro gli scozzesi dell’Hearts giovedì 6 ottobre ore 21.

Il girone di ritorno riprende proprio dalla squadra scozzese, questa volta di giocherà a Firenze giovedì 13 ottobre alle ore 18:45. Due settimane dopo, il 27 ottobre, si replica al Franchi anche contro i turchi; mentre l’ultimo ritorno si vola in Lettonia, dove la Fiorentina sfiderà l’RFS il 3 novembre.

La Fiorentina è pronta ad affrontare l’ultima partita di questo primo girone della Conference League 2022 con entusiasmo e voglia di riprendersi e con in testa l’obiettivo di replicare il successo della Roma di Mourinho dello scorso anno. Ambizione e voglia di arrivare fino in fondo potrebbero condurre i gigliati alla finalissima fissata per il prossimo 7 giugno all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca.

Calciomercato Fiorentina 2022

La società di Rocco Commisso ha lavorato quest’anno per cercare di migliorare una rosa che già nella stagione 2021/22 aveva raggiunto degli ottimi risultati. La Viola in Conference League si confronta con avversari europei e i giocatori in campo devono essere all’altezza degli altissimi standard internazionali.

In attesa di assistere alla prossima partita della squadra in Conference League, i migliori bookmakers valutano ancora positivamente le possibilità della Viola di passare il turno e di arrivare in finale. Ad esempio, per le scommesse sportive di Sisal Matchpoint la quota per la vittoria della Fiorentina in Conference League è 16, dopo il Colonia a 12 e dopo Villarreal e West Ham dati a 6.