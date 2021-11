Conference League: la Roma si impone sullo Zorya

Si è appena conclusa la quinta e penultima giornata dei gironi di Conference League.

Nel gruppo C, la Roma di Mourinho si è imposta all’Olimpico per 4-0 contro la squadra ucraina dello Zorya. Al gol sono andati Perez al minuto 15, Zaniolo al minuto 33 e Ambraham, che ha realizzato una doppietta (minuto 46 e 75).

La situazione attuale di classifica del gruppo C vede adesso i capitolini al secondo posto a 10 punti, uno in meno del Bodo/Glymt, squadra norvegese dalla quale ha subito una pesante sconfitta per 6-1. Seguono lo Zorya, battuto stasera, a 6 punti e il CSKA Sofia a un punto, fanalino di coda.