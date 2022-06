Confermato il forte interesse della Fiorentina per Belotti. Occhio anche dalla MLS, ma prima il Gallo passa dal Torino

La Fiorentina è su Andrea Belotti e aspetta le sue decisioni. Come già annunciato in precedenza, nel pomeriggio il Torino ha presentato una nuova offerta di contratto al Gallo, con la volontà di convincerlo a rimanere. Intanto, l’attaccante italiano non ha ancora risposto o comunicato le sue intenzioni per il futuro. Dovrà parlarne con la società granata.

Intanto, secondo quanto sottolineato recentemente da Tuttomercatoweb.com, è confermato che la Fiorentina è fortemente interessata al calciatore e resta in attesa. Attenzione, anche, alle sirene dall’estero: ci sono alcune squadre dal campionato statunitense, la Major League Soccer, che lo tengono d’occhio.