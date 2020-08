Conferme, arrivi e partenze: il mercato della Fiorentina a centrocampo

In attesa che il calciomercato apra ufficialmente i battenti tra quindici giorni, andiamo ad analizzare qual è la situazione dei giocatori della Fiorentina reparto per reparto. I sicuri partenti, quelli probabili, le conferme indiscusse e poi i possibili nuovi acquisti in base ai nomi usciti nelle scorse settimane.

Per quanto riguarda il centrocampo, l’unica partenza sicura è quella di Badelj. Il croato, ripreso quest’anno dalla Lazio, si è dimostrato non più all’altezza delle ambizioni della Fiorentina. Confermatissimi Duncan e Castrovilli, che insieme all’acquisto di gennaio Amrabat rappresenteranno i punti fermi del reparto. Per quanto riguarda Pulgar, potrebbe essere confermato nonostante un rendimento altalenante: l’investimento fatto per lui e la presenza comunque anche di cose buone, gli faranno avere un’altra possibilità. Attenzione però al Real Betis, che nelle ultime ore si è fatto sotto con la Fiorentina. Rimarrà ovviamente Agudelo, preso a gennaio e finora oggetto alquanto misterioso ma che potrebbe avere le sue chance nella prossima stagione. In bilico la situazione di Ghezzal: la Fiorentina sta cercando di accordarsi con il Leicester per abbassare il prezzo del riscatto, fissato al momento a 10 milioni. Vedremo se gli inglesi accetteranno, in caso contrario il francese tornerà in Premier. Di ritorno infine Montiel, che potrebbe avere di nuovo poco spazio e quindi cercare un’altra occasione in prestito altrove.

Per quanto riguarda gli obiettivi, il grande nome degli scorsi giorni è Lucas Torreira: sul giocatore dell’Arsenal ci sarebbero anche Atletico Madrid e Milan, ma lui vorrebbe tornare in Italia e la Fiorentina potrebbe vincere la concorrenza offrendogli un quadriennale a 2,5 milioni a stagione. Per il resto non sono molti i nomi concreti che girano, soprattutto dopo la notizia che Nainggolan e Mandragora rimarranno quasi sicuramente a Cagliari e Udine. Più concreto semmai è il tipo di giocatore che Pradè dovrebbe cercare, ovvero uno con capacità di impostare il gioco. Il regista alla Pizarro, per intenderci, manca ormai da troppo tempo alla Fiorentina e trovarne uno di livello aiuterebbe non poco a far girare la squadra e mettere in condizioni di far gol gli attaccanti.