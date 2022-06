Conferme su Ortiz, ma il Bragantino non fa sconti: la Fiorentina non è l’unica sul centrale brasiliano

Arrivano conferme sull’interesse della Fiorentina per Léo Ortiz, difensore brasiliano del Red Bull Bragantino. Come riporta il portale brasiliano Lance, sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il West Ham. Il club proprietario del cartellino, che in passato aveva rifiutato alcune offerte, oggi sarebbe più disposto ad aprire una trattativa.

Nonostante ciò, i brasiliani non intendono venderlo per cifre inferiori ai dieci milioni di euro, per via della valutazione di mercato fatta in relazione alle potenzialità del classe ’96. In un’intervista rilasciata dopo il pareggio per 1-1 contro il Cuiabá, lo scorso fine settimana, lo stesso Ortiz era contento dell’interesse dei club europei:

“Sono molto contento dell’interesse, ma sono molto felice di giocare qui, come ho sempre detto. È il club che mi ha dato l’opportunità. Quindi, fino alla fine, se c’è una fine adesso, darò la mia vita, come ho sempre fatto qui per il club”.