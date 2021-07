Confronto al vertice tra Fiorentina e Crotone: Sul tavolo due giocatori. I viola non hanno ancora fatto l’offerta irrinunciabile per convincere i rossoblu

Gianni Vrenna e Giuseppe Ursino, rispettivamente presidente e ds del Crotone, sono a Milano anche per entrare nel vivo della cessione di Messias. Stando a quello che troviamo scritto su Tuttosport, ieri i vertici dirigenziali rossoblu si sono confrontati proprio con gli uomini mercato della Fiorentina per fare il punto sullo stesso Messias ma anche per Simy, attaccante che potrebbe essere il vice Vlahovic nella prossima stagione.

La Fiorentina, sempre sulla fonte citata, non ha ancora rivolto al Crotone l’offerta irrinunciabile, e comunque non ha messo sul piatto una cifra tale da indurre i calabresi a frenare se non stoppare la corsa del Torino che è molto interessato al brasiliano.