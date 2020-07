Confronto aperto al Centro Sportivo ma Direttore Sportivo e allenatore puntano il dito su carenze diverse…

Ieri la Fiorentina si è ritrovata al centro sportivo per tuffarsi subito sulla sfida di domenica col Parma. Diverso tempo è stato investito proprio in un confronto aperto, un faccia a faccia collettivo per cercare di trovare subito la chiave di lettura più produttiva dell’ennesimo ko incassato tra le mura di casa. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, Non è piaciuto a nessuno l’atteggiamento della squadra e anche l’attenzione dei singoli non è parsa ottimale. Fame e cattiveria sono le qualità da ritrovare quanto prima su cui ha calcato la mano Pradè, mentre Iachini ha puntato il dito su cinismo e precisione, evidentemente carenti. La risposta, ora, non può tardare ad arrivare. Serve una risposta, o anche solo un sussulto d’orgoglio.

