Consigli: “La partita di oggi? Tra due squadre con forte identità di gioco. E la parata più bella…”

Il portiere del Sassuolo Andrea Consigli si è reso protagonista oggi di una partita magistrale al Franchi, impedendo a più riprese ai viola di andare in gol. Ecco le sue parole a Sky nel post partita: “La parata più difficile? Sicuramente quella su Milenkovic perché ero in controtempo, anche se ce ne sono state altre meno spettacolari. Sono stato bravo a fermarli nella prima frazione altrimenti sarebbero ripartiti ancora più forte di quanto non abbiano fatto. Abbiamo segnato sfruttando le loro debolezze, poi nel secondo tempo sono stati superiori per meriti loro: in generale una bella gara tra due squadre con una forte identità di gioco. Lo vedo come un processo di crescita per noi questo punto, dopo aver fatto risultato con Milan e Napoli”.