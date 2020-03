“Contatti con la Fiorentina per El Shaarawy. Il giocatore è pronto a tagliarsi lo stipendio per ritornare in Italia”

Un ritorno in Italia per Stephan El Shaarawy? Possibile. L’attaccante potrebbe decidere di lasciare la Cina e il suo ingaggio faraonico per rimettersi in gioco nel nostro campionato. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, scrive su Twitter su di lui: “Stephan El Shaarawy vuole tornare in Italia. I soldi (ingaggio da 16 milioni all’anno) non fanno la felicità e per questo in estate potrebbe lasciare lo Shanghai Shenhua dopo appena un anno. Contatti con Roma e Fiorentina. Faraone pur di rientrare in Italia pronto a tagliarsi stipendio”.

Stephan #ElShaarawy vuole tornare in Italia. I soldi (ingaggio da €16M all’anno) non fanno la felicità e per questo in estate potrebbe lasciare lo #ShanghaiShenhua dopo appena un anno. Contatti con #Roma e #Fiorentina. Faraone pur di rientrare in 🇮🇹 pronto a tagliarsi stipendio — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 26, 2020