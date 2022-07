Contatti tra Fiorentina e Barcellona, ma questa volta non c’entra il mercato

Negli ultimi giorni la Roma ha comunicato al Barcellona che non potrà partecipare alla prossima edizione del trofeo Joan Gamper a causa di alcune modifiche fatte da José Mourinho alla preparazione estiva dei giallorossi. Per questo motivo, i blaugrana sono alla ricerca di una squadra: la prerogativa è che il club prescelto abbia sia una squadra maschile che femminile di alto livello.

Secondo quanto riportato da Sport, il Barça sarebbe in contatto con la Fiorentina dopo aver incassato anche il no del Milan. Le conversazioni tra le parti sarebbero solo all’inizio, ma le possibilità non abbondano e quella di Rocco Commisso sembra essere una possibilità più che allettante per i catalani.