Contatti tra Fiorentina e Juventus per Pezzella: c’è l’ok del giocatore

Il futuro di German Pezzella potrebbe essere alla Juventus. Secondo quanto riportato da TMW, negli ultimi giorni ci sono stati alcuni contatti tra la Fiorentina e i bianconeri per il capitano viola. Ad oggi, non ci sono margini per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e l’argentino potrebbe lasciare Firenze a prezzo di saldo.

Gli intermediari sono al lavoro per capire se ci sono margini per la trattativa. Pezzella è un profilo esperto, accetterebbe di essere l’eventuale quarto (in lotta con Rugani) e ha uno stipendio abbordabile, ben sotto i due milioni. Sarebbe quindi l’eventuale profilo scelto per sostituire Demiral, anche perché la valutazione del cartellino è sotto gli 8 milioni di euro.