Contatto Cairo-Barone: La Fiorentina si fa sotto seriamente per Izzo, i dettagli

Contatto tra Urbano Cairo e Joe Barone: la Fiorentina sta seriamente pensando ad Armando Izzo per la prossima stagione. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma secondo quanto scrive TMW, la società viola s’è piazzata in prima fila per l’acquisto del difensore del Toro e della Nazionale anche perché il ds viola Pradè si è già informato sui costi per del difensore classe ’92 e ha già ricevuto la sua disponibilità di massima a un trasferimento a Firenze.

0 0 vote Article Rating