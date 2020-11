Contatto Prandelli-Callejon e per lo spagnolo l’agonia potrebbe essere alla fine: ecco quando lo aspetta la Fiorentina

Quando il tampone di José Callejon è risultato positivo, sulla panchina della Fiorentina c’era ancora Beppe Iachini. Poi è arrivato il cambio di guida tecnica, con lo spagnolo che già nella fase precedente stava ancora lavorando per trovare la condizione migliore. Anche per Prandelli però, l’ex napoletano rappresenterà un punto di riferimento e ieri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i due c’è stato un lungo contatto telefonico in cui si è parlato di ciò che andrà in scena appena lo spagnolo sarà libero dal Covid. In tal senso l’agonia potrebbe essere giunta al termine, perché Callejon sta molto meglio e a inizio settimana verrà testato in un nuovo giro di tamponi. Non ci sarà sicuramente con il Benevento domenica prossima ma la speranza viola è di recuperarlo per la domenica successiva, il 29 novembre, quando la Fiorentina farà visita al Milan.

