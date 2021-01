Conte: “Avremmo meritato di vincerla nei novanta minuti invece di soffrire fino ai supplementari. Successo importante che ci da energia”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Il valore della vittoria? Sicuramente è un’ottima prova anche perché penso che avremmo meritato di passare entro i 90’ invece di rischiare di perdere con nervosismo e ansia nei 120’. I ragazzi sono stai bravi a sfruttare fino all’ultimo le occasioni da gol. E’ una vittoria importante che ci dà energia positiva anche per domenica, visto che affronteremo una squadra forte: lì misureremo le nostre ambizioni”.

Poi ha aggiunto. “Il peso dei supplementari in vista delle Juve? Non penso che si faranno sentire nelle gambe dei giocatori, avranno influenza zero secondo me. Ho fatto dei cambi ed i ragazzi sono determinati. Eriksen regista? Ho sempre detto che noi dobbiamo essere bravi a cercare in tutti i modi di sfruttare tutto il potenziale della rosa, non lasciando nulla di intentato. Christian è un ragazzo positivo che merita tanto”.