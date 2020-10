Conte: “Ecco le norme del nuovo DPCM: stop al calcio amatoriale e dilettantistico. Vanno avanti i professionisti”

Il presidente del Consgilio Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa per esporre il nuovo DPCM stilato nella lotta contro il covid-19: “I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, permettendo il passaggio solo a chi deve raggiungere posti di lavoro o abitazioni. I servizi di ristorazione con consumo ai tavoli è permesso a mezzanotte. Consegne a domicilio non hanno vincolo di orario, mentre l’asporto è ammesso fino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare fino a massimo sei persone per tavolo. Sale gioco, scommesse e bingo saranno aperte fino alle 21. Le attività scolastiche continueranno in presenza. Superiori e università dovranno essere più flessibili con gli orari della didattica, rendendo possibili le lezioni anche nel pomeriggio. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite le attività dilettantistiche di base. Consentita l’attività sportiva individuale e a livello professionistico. Per quanto riguarda le palestre, verrà data una settimana per permettere a tutti gli impianti di adottare le norme di sicurezza”.

