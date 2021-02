Conte: “Prima della partita con la Fiorentina pensavano tutti che avremmo perso punti e invece arriviamo al derby davanti al Milan”

Giornata di derby milanese al vertice della classifica, Antonio Conte in conferenza stampa è tornato anche su quanto veniva previsto un paio di settimane fa, quando i nerazzurri dovevano giocare contro la Fiorentina: “Non dimentico che in tanto si chiedevano, prima della gara con la Fiorentina, a quanti punti saremmo arrivati dal Milan, visto che loro avevano Crotone e Spezia. In tanti pensavano che il derby sarebbe stata la botta finale e invece ci arriviamo con un punto in più del Milan. Questo dimostra quanto sia difficile questo campionato. Finora abbiamo giocato ogni tre giorni, abbiamo fatto una semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e dopo tre giorni abbiamo giocato a Firenze. Si può parlare di vantaggi o svantaggi ma poi c’è il campo”.

0 0 vote Article Rating