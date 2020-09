Conte scarica Godin. La Fiorentina ha sondato più volte il terreno per l’uruguaiano, ma c’è concorrenza

Dopo un confronto con Antonio Conte, il difensore delll’Inter Diego Godin avrebbe capito di non rientrare nei piani del tecnico nerazzurro. Da alcuni giorni diverse squadre si sono mosse per lui e tra queste sembra esserci anche la Fiorentina. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com infatti il Cagliari sarebbe ancora in pole per lui, ma i viola negli ultimi giorni avrebbero fatti vari sondaggi. In Francia lo segue il Rennes.

