Conte sulla ripresa del campionato: “Se ne sta occupando Spadafora, servono le giuste condizioni”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pochi minuti fa ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Il premier è tornato a parlare anche di calcio, in particolare di Serie A. Ecco cosa ha risposto alla domanda sulla ripresa del campionato: “É un tema che riceve tante sollecitazioni, è un tema seguito da vicino dal ministro dello sport Spadafora. Occorre che si realizzino le condizioni giuste per la ripresa del campionato. Deve riprendere quando ci saranno condizioni di massima sicurezza. Per fare una data serve avere alcune garanzie in piu, che al momento non ci sono. Speriamo vivamente che le condizioni si verificheranno quanto prima”.