Conti: “Ci aspettavamo qualcosa di più dalla Fiorentina, due fattori hanno inciso su questo inizio incerto. Batistuta una bandiera, bello che sia disponibile ad aiutare il club”

Il conduttore e tifoso della Fiorentina, Carlo Conti, torna in tv domani con la trasmissione Tale e Quale Show. E intanto, intervistato da La Gazzetta dello Sport, sulla squadra viola ha detto: “Io sono un semplice tifoso e cerco di non pensare troppo a moduli e tattiche. Sostengo la Viola quando gioca bene e quando gioca male. Inizio incerto? Sì, ci aspettavamo qualcosa in più. Credo sia dipeso da due fattori importanti: le tante assenze di titolari per infortunio, da Milenkovic a Gonzalez, e il doppio impegno settimanale tra campionato e Conference League. Forse è una squadra che ancora non la maturità e una rosa tali da giocare bene una partita ogni tre giorni”.

Intanto Batistuta ha lanciato la propria candidatura per entrare nella dirigenza del club: “Bati è una bandiera della Fiorentina ed è meraviglioso come la maglia e la città gli siano rimaste appiccicate addosso: è un amore reciproco. Ed è anche bello che lui sia disponibile ad aiutare il team. Soltanto la società può però sapere se, come, quando e in quale ruolo può essere necessario il suo innesto”.