Conti: “Ho scelto il Parma per l’allenatore e perché è una società storica e seria”

Andrea Conti, esterno cercato anche dalla Fiorentina nel mercato appena concluso, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione con la sua nuova squadra: “Ho scelto il Parma perché è una società serie e storica, e io avevo bisogno di cambiare. E’ stato importante il ruolo di D’Aversa, perché lo conosco da diversi anni e so come lavora e che gioco vuole. L’ho sentito spesso, anche nell’estate scorsa”.

E poi ha aggiunto: “Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l’obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27 punti”.