Continua il periodo nero della Reggina di Pierozzi: clamoroso tonfo casalingo contro il Cagliari di Ranieri

Pochi minuti si è concluso l’ultima partita del sabato di Serie B, con la Reggina di Nicolo Pierozzi ospitava il Cagliari di Claudio Ranieri. I club calabrese, dopo una partenza super che l’aveva inserita nella corsa ad una promozione in Serie A, conferma il pessimo stato di forma perdendo clamorosamente anche quest’oggi: al novantesimo il risultato finale è 0-4 per gli ospiti.

Il club calabrese non ha onorato il termine federale del pagamento del versamento dei contributi Inps dei mesi da giugno a dicembre 2022, e adesso il clima nello spogliatoio sembra essere rovente: il primo a rischiare sarebbe lo stesso Filippo Inzaghi. Gli amaranto nelle ultime 10 partite ha raccolto appena 9 punti e, dopo esser stati per larghi tratti al secondo posto adesso sono sprofondati al settimo, penultimo posto utile per partecipare ai play off. Alla fine della stagione mancano solo 9 giornate, le altre società della B sono sul piede di guerra, si prevede un finale di annata incandescente sul fronte della giustizia sportiva: teoricamente la Reggina rischia anche l’esclusione. Poco male Pierozzi, terzino di proprietà della Fiorentina, che nonostante tutto a giugno tornerà a giocarsi le proprie carte a Firenze.